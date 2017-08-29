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إحباط ترويج 1365 قرص ترمادول قبل العيد بالمنيا

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مصراوي Masrawy

إحباط ترويج 1365 قرص ترمادول قبل العيد بالمنيا

02:47 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

إحباط ترويج 1365 قرص ترمادول قبل العيد بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

ضبطت مباحث المخدرات بالمنيا، سائقين بحوزتهما 1365 قرصًا من مخدر الترمادول بقصد الإتجار، وترويجها خلال العيد.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من ضباط مباحث المخدرات بورود معلومات، أكدتها تحريات ضباط وحدة مباحث مركز بنى مزار مفادها قيام كل من "محمد.ف.م" 41 سنه سائق، و"رجب.ف.م" 20 سنة سائق، مقيمان دائرة المركز، بالإتجار في المواد المخدرة.

بتقنين الإجراءات، جرى ضبطهما وبحوزتهما 1365 قرصًا لعقار الترمادول المخدر، وفرد خرطوش محلي الصنع، وطلقة من ذات العيار، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع والمبلغ المالي من حصيلة الإتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائهم.

بالعرض على مدير الأمن وجه بالتحفظ على المتهمين والمضبوطات، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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