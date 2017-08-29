"البنا" يوجه بسرعة الانتهاء من الربط الإلكتروني لمنافذ الحجر الزراعي

كتب- أحمد مسعد:

وجه الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بسرعة الانتهاء من برنامج الربط الإلكتروني لجميع منافذ الحجر الزراعي على مستوى الجمهورية، وربطها بالإدارة المركزية للحجر الزراعي والوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مديري جميع منافذ الحجر الزراعي على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتورة نجلاء بلابل، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، لوضع اللمسات النهائية للاستعداد للموسم التصديري الجديد.

وأكد وزير الزراعة، خلال الاجتماع، أهمية نظام الربط الإلكتروني لمنافذ الحجر الزراعي، بهدف تيسير الإجراءات الخاصة بالتصدير والاستيراد، وبناء قواعد بيانات دقيقة وسليمة حول الصادرات الزراعية المختلفة المصُدرة والمُستوردة من وإلى كافة دول العالم.

ووجه البنا، بإعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لمفتشي الحجر الزراعي، مع الانتهاء من إعداد دليل فحص للحجر الزراعي المصري، بحيث يتم توزيعه على كافة مفتشي الحجر الزراعي بالمنافذ المختلفة.

كما وجه وزير الزراعة، بضرورة أن يشمل هذا الدليل جميع الاشتراطات الحجرية للدول المستوردة والمُصدر إليها الحاصلات الزراعية المصرية، بهدف توحيد طرق الفحص بجميع المنافذ حفاظًا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، وفتح أسواق جديدة لها بالخارج.

واستعرض مديري المنافذ الحجرية، خلال الاجتماع، الوضع الحالي للمنافذ، فضلًا عن استعراض المعوقات الفنية المطلوب تذليلها لإنجاح الموسم التصديري الجديد المقرر له البدء منتصف سبتمبر المقبل.