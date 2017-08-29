موجريني :إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ فوق اليابان يمثل " تهديدا خطيرا"
موجريني :إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ فوق اليابان يمثل " تهديدا خطيرا"
02:42 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017
فيديريكا موجيريني
بروكسل - (د ب أ):
قالت منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، اليوم الثلاثاء، إن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي فوق جزيرة هوكايدو اليابانية يمثل " تهديدا خطيرا للسلام والأمن الدوليين".
وأضافت موجيرني في بيان " هذه الأفعال تمثل انتهاكا صارخا للالتزامات الدولية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الدولي".
وقالت " أقدم دعمي الكامل لليابان وشعبها في مواجهة هذا التهديد المباشر".
وطالبت موجيرني كوريا الشمالية " بالانصياع دون تأخر، بصورة كاملة وغير مشروطة، لالتزاماتها وفقا لجميع قرارات مجلس الأمن الدولي المعنية، والابتعاد عن القيام بأي عمل استفزازي أخر من شأنه زيادة التوترات الإقليمية والدولية".
وأوضحت " الاتحاد الأوروبي سوف يدرس اتخاذ رد فعل مناسب خلال مشاورات مغلقة مع الشركاء الرئيسيين وبالتوافق مع مناقشات مجلس الأمن".
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