أخبار عاجلة

متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

موجريني :إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ فوق اليابان يمثل " تهديدا خطيرا"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

موجريني :إطلاق لصاروخ فوق اليابان يمثل " تهديدا خطيرا"

02:42 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

موجريني :إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ فوق اليابان يمثل

فيديريكا موجيريني

بروكسل - (د ب أ):

قالت منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، اليوم الثلاثاء، إن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي فوق جزيرة هوكايدو اليابانية يمثل " تهديدا خطيرا للسلام والأمن الدوليين".

وأضافت موجيرني في بيان " هذه الأفعال تمثل انتهاكا صارخا للالتزامات الدولية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الدولي".

وقالت " أقدم دعمي الكامل لليابان وشعبها في مواجهة هذا التهديد المباشر".

وطالبت موجيرني كوريا الشمالية " بالانصياع دون تأخر، بصورة كاملة وغير مشروطة، لالتزاماتها وفقا لجميع قرارات مجلس الأمن الدولي المعنية، والابتعاد عن القيام بأي عمل استفزازي أخر من شأنه زيادة التوترات الإقليمية والدولية".

وأوضحت " الاتحاد الأوروبي سوف يدرس اتخاذ رد فعل مناسب خلال مشاورات مغلقة مع الشركاء الرئيسيين وبالتوافق مع مناقشات مجلس الأمن".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ألمانيا تمنع توسيع الاتحاد الجمركي مع تركيا

    أخبار

  • : كل الخيارات مطروحة في التعامل مع كوريا الشمالية

    أخبار

  • فرنسا تتهم كوريا الشمالية بـ "اللامسؤولية"

    أخبار

  • وزير الدفاع الياباني: صواريخ كوريا الشمالية أصبحت قادرة على ضرب جوام

    أخبار

إعلان

60dcf43391.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية

الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة