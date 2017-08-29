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ميركل تدافع عن استخدامها لطائرات الخدمة في جولاتها الانتخابية

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مصراوي Masrawy

ميركل تدافع عن استخدامها لطائرات الخدمة في جولاتها الانتخابية

02:41 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

ميركل تدافع عن استخدامها لطائرات الخدمة في جولاتها الانتخابية

برلين - (د ب أ):
دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن استخدامها لطائرات الخدمة خلال جولاتها الانتخابية، معللة ذلك بضرورات خاصة تفرضها مهام منصبها كمستشارة.

وقالت ميركل اليوم الثلاثاء خلال المؤتمر الصحفي الاتحادي في برلين إنها تستخدم طائرات الخدمة في جولاتها الانتخابية، لأنها تظل في الخدمة كمستشارة حتى خلال قيامها بتلك الجولات.

وذكرت ميركل أنه من الضروري أن تظل قادرة على إجراء اتصالاتها خلال تنقلها أو العودة إلى برلين سريعا في حال وقوع أحداث غير متوقعة، مشيرة إلى أن المسائل الأمنية تلعب دورا في ذلك أيضا.

وأشارت ميركل إلى أنها كانت تستخدم طائرات شركات طيران خاصة عندما كانت تنافس المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر على منصب المستشارية خلال المعركة الانتخابية عام 2005، موضحة أنها كانت "ترى في ذلك الحين بوضوح أنه يتعين أن يكون المستشار على أهبة الاستعداد دائما للقيام بمهام أخرى".

يذكر أن منافس ميركل على منصب المستشارية في الانتخابات المقبلة وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مارتن شولتس، اتهم ميركل في مقابلة إعلامية باستغلال "مقومات الاتحادية بثمن بخس في جولاتها الانتخابية".

وبحسب تقرير لمجلة "دير شبيجل" الألمانية، فإن قواعد سداد استخدام هذه الطائرات تغطي فقط جزءا من تكاليفها الفعلية.

وبحسب بيانات المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، فإن قواعد استخدام من يشغل منصب المستشارية لمروحيات الشرطة الاتحادية تعود إلى عام 1989، بينما تعود قواعد استخدام طائرات وزارة الدفاع إلى عام 1998، وتم تعديلها عام 2001.

وذكر زايبرت أمس الاثنين أن تكاليف التنقلات الجوية خلال الحملة الانتخابية للمستشارة توضع - حسبما تنص القواعد- على حساب إدارة أعمال الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه ميركل، موضحا أن كشف حساب الطلعات الجوية للمستشارة وأعضاء آخرين في الحكومة يتم توجيهها كل ستة أشهر إلى اللجنة المختصة بشؤون الموازنة في البرلمان الألماني.

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