الإداري يقضي بعدم قبول دعوى منح سوريين الإقامة على الأراضي المصرية

كتب- محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من محمد أحمد فايز الكردي "سوري الجنسية"، التي تطالب بمنحه الإقامة على الأراضي المصرية هو ومن معه من الطاعنين وإلزامهم المصروفات.

واختصمت الدعوى رقم 11879 لسنة 71 ق كلا من وزير الداخلية والقوى العاملة والهجرة.