رسالة الجمهور والمعسكر الأوروبي وسر صعوبة الموسم المقبل.. البدري يتحدث

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كتب- أحمد شحاتة وأحمد سعيد:

قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الموسم المقبل، صعب على الفريق بكل المقاييس، نظرًا لحجم الضغوط التي سيعاني منها، لكونه بطلًا لثنائية الدوري وكأس مصر، إلى جانب شدة المنافسة ذاتها بين الجميع على الألقاب، فيما أشار إلى أن الجهاز الفني يجهز بقوة لهذه التحديات الهامة.

وأوضح البدري، خلال حواره للموقع الرسمي للنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، أن الجهاز الفني يخطط للحفاظ على لقبي الدوري والكأس والتتويج بكأس السوبر، إلى جانب المنافسة على الفوز بلقب بطولة إفريقيا، والتأهل إلى كأس العالم للأندية، وأن هذه الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها تعتبر المستهدف الطبيعي للقلعة الحمراء، بما له من تاريخ وبطولات، وما يملكه من لاعبين على قدر المسئولية لتحقيق تطلعات الجماهير.

وأشار إلى أن التغييرات التي سيشهدها الفريق في الموسم الجديد، برحيل عدد من اللاعبين وضم عدد آخر، سوف يكون لها تأثير على الشكل العام، إلا أنه شدد على أن الفريق سيقاتل من أجل الفوز بكل البطولات، لتحقيق أهداف مجلس الإدارة وتلبية تطلعات الجماهير.

وأكد حسام البدري، أن غياب اللاعبين الدوليين عن فترة إعداد الفريق للموسم الجديد مؤثر للغاية، خاصة أنهم يمثلون القوام الرئيسي للفريق وتواجدهم في فترة الإعداد يزيد من نجاحها، وذلك إلى جانب زيادة مساحة الانسجام، والتفاهم بين جميع عناصر الفريق.

وألمح المدير الفني للفريق، إلى أن الجهاز الفني يتفهم بشدة طبيعة المرحلة التي تعيشها الكرة المصرية، وحلم التأهل إلى نهائيات كأس العالم الذي يدعمه النادي الأهلي بقوة، لافتـًا إلى أن مساندة المنتخب الوطني واجب وطني، وأنه بشكل خاص يتمنى التوفيق لمجموعة اللاعبين الدوليين مع المنتخب.

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وأردف حسام البدري، بأنه كان يتمنى أن تتاح للفريق فرصة إقامة معسكر إعداد في إحدى الدول الأوروبية للاستفادة بشكل أكبر من الإمكانيات الخارجية، إلا أن ضِيق الوقت وإقامة معسكر المنتخب الوطني استعدادًا لمواجهتي أوغندا -حالا دون ذلك-.

وأشار إلى إن الجهاز الفني تعامَلَ مع الأمر الواقع من خلال محاولة استغلال المعسكر الحالي في مدينة أكتوبر، من أجل إعداد اللاعبين بشكل مناسب لارتباطات الفريق في الفترة القادمة.

ووجه حسام البدري، رسالة إلى جماهير النادي، مؤكدًا أنهم الشريك الفعلي في كل إنجازات فريق الكرة على مدار تاريخه، وأن جماهير النادي دائمـًا هي محور اهتمام الجهاز الفني.

وشدد على أن هناك إصرارًا كبيرًا بين الجهاز الفني واللاعبين على الفوز بكل البطولات، من أجل إسعاد جماهير الأهلي التي تساند الفريق، وتؤازره في المواقف الصعبة، وأن دورها التاريخي لا خلاف عليها.

وأكّد البدري، أنه يثق بشدة في أن جماهير الأهلي العظيمة سوف تستمر في دعم الفريق خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق أهدافه والفوز بكل الألقاب والبطولات.

واختتم البدري أنه شعر بسعادة كبيرة، عقب التتويج بلقب كأس مصر، بسبب مطالبة الجماهير له بالفوز بالبطولة الغائبة منذ 10 سنوات، وأن فرحته تضاعفت بعد أن شعر بمدى سعادة الجماهير بلقب البطولة.