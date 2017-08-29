ألمانيا تمنع توسيع الاتحاد الجمركي مع تركيا

برلين- (د ب أ):

تعتزم ألمانيا منع المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن توسيع الاتحاد الجمركي مع تركيا.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مشيرة لذلك اليوم الثلاثاء في برلين إنها ستبلغ رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بذلك غدا الأربعاء.

وقالت ميركل: "لا أرى ولا نرى كحومة ألمانية أن باستطاعتنا إعطاء تكليف في الأشهر المقبلة للتحدث عن توسيع الاتحاد الجمركي طالما ظل الوضع على ما هو عليه الآن".

وأشارت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي إلى ضرورة اتخاذ قرار إجراء المباحثات بشأن توسيع الاتحاد الجمركي بإجماع أعضاء الاتحاد الأوروبي.

وقررت الحكومة الألمانية في منتصف تموز/يوليو الماضي تشديد سياستها ضد تركيا لأسباب عدة أبرزها احتجاز عدة مواطنين ألمان في تركيا بشكل غير مبرر.

واشترط وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل إفراج تركيا عن المحتجزين لإجراء مفاوضات بشأن الاتحاد الجمركي.

كما جددت ميركل اليوم الثلاثاء مطالبتها بالإفراج عن المحتجزين الألمان.

واعتقلت السلطات التركية عشرة ألمان لأسباب سياسية منذ محاولة الانقلاب العسكرية الفاشلة قبل نحو عام.

يشار إلى أن لدى حكومة أنقرة مصلحة كبيرة في توسيع الاتحاد الجمركي القائم بينها وبين الاتحاد الأوروبي منذ عام 1996.

وكان من المقرر أن تبدأ المفاوضات بهذا الشأن أواخر العام الماضي.

كما أن شركات أوروبية منها شركات في القطاع الزراعي وقطاع الخدمات كانت تعلق آمالا عريضة على هذا التوسيع.