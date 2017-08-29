بيونسيه تسمى ابنتها على اسم "عالم مسلم".. والسبب

كتب - هشام عواض:

رزقت النجمة بيونسيه وزوجها مغنى الراب جاي زاي، يوم 18 يونيو الماضي، بطفليهما اللذان، وأخيرًا تم منحهما أسماء لهما، إلا أن أحدهما مميز لأنه ينتمي لعالم صوفي مسلم.

بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فقد ألهم العالم الصوفي والشاعر المسلم "جلال الدين الرومي" الذي كان في القرن الثالث عشر الميلادي، المطربة الأميركية بيونسيه وزوجها مغني الراب جي زي، لاختيار اسم ابنتهما، أما توأمها الذكر فقد اختارا اسمه لسبب مختلف تمامًا.

وقال جي زي، في حوارٍ مع برنامج " Rap "Radar، إن أسباب اختياره وزوجته أسمي "رومي" و"سير"، على التوالي، لابنته وابنه التوأم اللذين رُزقا بهما حديثًا.

وأضاف جي زي، "إن جلال الدين الرومي هو شاعرنا المُفضّل؛ لذا اخترنا الاسم لابنتنا، أمَّا عن سير (بمعنى سيد باللغة العربية)، فقط سمي كذلك لأنه منذ أن خرج من رحم أمه، كان يبدو كأحد الأسياد".

وذكر موقع "BBC " أن العالم الصوفي والفقيه الحنفي الذي عاش قبل 800 عام هو أكثر شاعر له شعبية في أمريكا.

وأشعار جلال الدين الرومي، المعروف في الغرب باسم "رومي"، منتشرة على نطاق واسع وغناها نجوم موسيقى بوب مثل مادونا.