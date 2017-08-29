أخبار عاجلة

متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

غدًا .. وزير الداخلية الأردني يزور معبر الكرامة على الحدود مع العراق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

غدًا .. وزير الداخلية الأردني يزور معبر الكرامة على الحدود مع العراق

02:14 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

غدًا .. وزير الداخلية الأردني يزور معبر الكرامة على الحدود مع العراق

وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي

عمان - (د ب أ):

أفادت صحيفة "الغد" الأردنية اليوم الثلاثاء بأن وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي سيزور معبر الكرامة على الحدود مع العراق غدا.

ونقلت عن مصادر مطلعة أن الزعبي سيقوم بزيارة معبر الكرامة – طريبيل الحدودي مع العراق بهدف الاطلاع على التجهيزات والاستعدادات لإعادة تشغيله.

وبدأ العد التنازلي لافتتاح المعبر بعد حسم القوات العراقية معركة الموصل وهزيمة تنظيم "داعش" فيها، وتطهير الطريق الدولي الواصل إلى الحدود الأردنية، وأيضا بعد تقهقر التنظيم واقتراب هزيمته في معركة تلعفر.

ويشكل إعادة فتح المعبر أمام حركة انسياب البضائع انفراجة مهمة للتجارة الأردنية.

وكان رئيس مجلس الأعمال العراقي في الأردن ماجد الساعدي قال إنه سيتم افتتاح معبر طريبيل مطلع سبتمبر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • قوات مكافحة الإرهاب تقتل 225 من داعش في معارك تلعفر

    أخبار

  • بعد 3 سنوات من سقوطها.. الجيش العراقي يطرد داعش من تلعفر

    أخبار

  • القوات العراقية تُعلن تحرير وسط مدينة تلعفر بالكامل

    أخبار

  • رويترز: القوات العراقية على وشك السيطرة على تلعفر بالكامل

    أخبار

إعلان

70d940fa57.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين

تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين

الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات

الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات