غدًا .. وزير الداخلية الأردني يزور معبر الكرامة على الحدود مع العراق

عمان - (د ب أ):

أفادت صحيفة "الغد" الأردنية اليوم الثلاثاء بأن وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي سيزور معبر الكرامة على الحدود مع العراق غدا.

ونقلت عن مصادر مطلعة أن الزعبي سيقوم بزيارة معبر الكرامة – طريبيل الحدودي مع العراق بهدف الاطلاع على التجهيزات والاستعدادات لإعادة تشغيله.

وبدأ العد التنازلي لافتتاح المعبر بعد حسم القوات العراقية معركة الموصل وهزيمة تنظيم "داعش" فيها، وتطهير الطريق الدولي الواصل إلى الحدود الأردنية، وأيضا بعد تقهقر التنظيم واقتراب هزيمته في معركة تلعفر.

ويشكل إعادة فتح المعبر أمام حركة انسياب البضائع انفراجة مهمة للتجارة الأردنية.

وكان رئيس مجلس الأعمال العراقي في الأردن ماجد الساعدي قال إنه سيتم افتتاح معبر طريبيل مطلع سبتمبر.