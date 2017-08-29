وزارة الخارجية تتابع أوضاع الجالية بولاية تكساس بعد إعصار هارفي

القاهرة - (مصراوي):

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزارة الخارجية تتابع على مدار الساعة أوضاع الجالية المصرية في ولاية تكساس الأمريكية في أعقاب إعصار هارفي الذي ضرب الولاية على مدار الأيام القليلة الماضية.

وأوضح أبو زيد، أن السفير خالد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج أجرى اتصالا هاتفيا بالقنصل العام المصري في هيوستن خالد راضي للإطمئنان على أوضاع الجالية، مؤكدا على أنه لا توجد إصابات أو خسائر في الأرواح بين المواطنين المصريين من أعضاء الجالية، وأن القنصل العام على اتصال دائم برموز الجالية المصرية في محيط مدينة هيوستن ومختلف مقاطعات ولاية تكساس. وأضاف بأن السلطات الأمريكية حذرت المواطنين من التحرك لاستمرار تراكم المياه وارتفاع منسوبها بالشوارع، موضحًا وجود خسائر مادية كبيرة في الولاية بصفة عامة.

وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن القنصل العام المصري في هيوستن أكد على أن القنصلية على تواصل دائم بالسلطات الأمريكية، التي أشارت إلى تجهيزها لأماكن إيواء للأفراد وتوفير احتياجات الإعاشة لهم، فضلا عن ضرورة ملازمة المواطنين للمنازل واللجوء للأماكن المرتفعة حرصا على سلامتهم، ومؤكدا على استمرار متابعة وزارة الخارجية للوضع عن كثب وتقديم كافة التسهيلات الممكنة للجالية المصرية في تكساس.

وتهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين في ولاية تكساس الأمريكية بضرورة الإلتزام بالتعليمات التي أصدرتها السلطات الأمريكية، حرصا منها على سلامة أرواحهم.