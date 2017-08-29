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سفير الصين: حضور السيسي لـ«البريكس» يشجع على الاستثمار في مصر

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سفير الصين: حضور السيسي لـ«البريكس» يشجع على الاستثمار في مصر سفير الصين: حضور السيسي لـ«البريكس» يشجع على الاستثمار في مصر

التحرير

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قال السفير الصيني بالقاهرة، سونج أيقوة: "إن قمة بريكس ستقام في مدينة شيامن الساحلية، سبتمبر المقبل، لتعزيز العلاقة بين دول الحزام والطريق والتعاون بينها".

وأضاف أيقوة، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، في السفارة الصينية أن الصين رئيس مجموعة البريكس، وتعسى لإقامة جسر تواصل بين الدول المتقدمة والنامية في كافة المجالات.

وذكر أن الرئيس الصيني وجه الدعوة للرئيس عبد الفتاح لحضور قمة البريكس، متابعًا: "ونحن نرحب به ترحيبا حارا والوفد المرافق له".

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وأوضح السفير الصيني أن حضور السيسي للحوار بين الأسواق الناشئة والمتقدمة، سيسمح بمشاركة في الحوار العالمي، ويعرف المجتمع الدولي بمكانتها وسيشجعها على جذب الاستثمار الأجنبي.

وأضاف أن السيسي سيلقي كلمة في ملتقى التجارة والصناعة لدول البريكس، وسيشارك الكثير من رجال الأعمال الصينيين، موضحا أن السيسي سيحضر المحادثات الثنائية مع نظيره الصيني، الذي يطلع إلى مشاركة الآراء بشكل معمق حول العلاقات الثنائية وسيوقع الجانبين عددًا من الاتفاقيات.

وتستضيف مدينة شيامن السياحية بمقاطعة فوجيان، قمة البريكس، تحت شعار (بريكس: شراكة أقوى من أجل مستقبل أكثر إشراقا)، ويشارك في القمة الدول الأعضاء في تجمع بريكس وهي: الصين، ، الهند، البرازيل وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى 9 دول من بينها مصر.

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التحرير

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