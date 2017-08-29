أخبار عاجلة

متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

محافظ الأقصر ومستشارة "التضامن" يبحثان تدشين لجان المساءلة لـ "تكافل وكرامة"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ الأقصر ومستشارة "التضامن" يبحثان تدشين لجان المساءلة لـ "تكافل وكرامة"

01:44 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

محافظ الأقصر و مستشارة وزير التضامن الاجتماعي

الأقصر - محمد محروس :

استقبل محافظ الأقصر محمد بدر، مستشارة وزير التضامن الاجتماعي المساءلة المجتمعية الدكتورة بلقيس عبد المنعم، وذلك لمناقشة الاستعدادات الخاصة بتدشين تلك اللجان لبرنامج تكافل وكرامة في المحافظة، وذلك بعد الانتهاء من تشكيل اللجان وتدريبها.

وأوضحت الدكتورة بلقيس عبد المنعم، أنه جرى تدريب 56 لجنة مساءلة مجتمعية في محافظة الأقصر على أعمال الرقابة والمتابعة في مديرية التضامن الاجتماعي، لتنقية كشوف المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة في المحافظة من غير المستحقين، وإلحاق من تنطبق عليهم الشروط للتقديم في البرنامج، مشيرة إلى أنه سيجري عقد احتفال لأداء القسم لأعضاء اللجان في لقاء جماهيري بقاعة المؤتمرات، الأربعاء المقبل، بحضور محافظ الأقصر.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، أن المحافظة مستعدة لتقديم كافة أوجه الدعم لتفعيل عمل البرنامج، ومساندة اللجان، موجهًا إدارة الشئون القانونية بتحديد الجهات التابعة للمحافظة التي ستتابع أعمال تلك اللجان.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • استعدادًا للعيد.. رفع درجة الاستعداد بكافة مديريات الأقصر

    أخبار

  • بالصور.. محافظ الأقصر يترأس اجتماع المجلس القومي للطفولة والأمومة

    أخبار

  • محافظ الأقصر يجري جولة ليلية لتفقد معرض للمنتجات اليدوية

    أخبار

  • بالصور.. محافظ الأقصر يبحث مع رؤساء المدن نسب تنفيذ المشروعات الخدمية

    أخبار

إعلان

675060669c.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين

تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين

الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات

الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات