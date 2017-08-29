محافظ الأقصر ومستشارة "التضامن" يبحثان تدشين لجان المساءلة لـ "تكافل وكرامة"
محافظ الأقصر ومستشارة "التضامن" يبحثان تدشين لجان المساءلة لـ "تكافل وكرامة"
01:44 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017
محافظ الأقصر و مستشارة وزير التضامن الاجتماعي
الأقصر - محمد محروس :
استقبل محافظ الأقصر محمد بدر، مستشارة وزير التضامن الاجتماعي المساءلة المجتمعية الدكتورة بلقيس عبد المنعم، وذلك لمناقشة الاستعدادات الخاصة بتدشين تلك اللجان لبرنامج تكافل وكرامة في المحافظة، وذلك بعد الانتهاء من تشكيل اللجان وتدريبها.
وأوضحت الدكتورة بلقيس عبد المنعم، أنه جرى تدريب 56 لجنة مساءلة مجتمعية في محافظة الأقصر على أعمال الرقابة والمتابعة في مديرية التضامن الاجتماعي، لتنقية كشوف المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة في المحافظة من غير المستحقين، وإلحاق من تنطبق عليهم الشروط للتقديم في البرنامج، مشيرة إلى أنه سيجري عقد احتفال لأداء القسم لأعضاء اللجان في لقاء جماهيري بقاعة المؤتمرات، الأربعاء المقبل، بحضور محافظ الأقصر.
ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، أن المحافظة مستعدة لتقديم كافة أوجه الدعم لتفعيل عمل البرنامج، ومساندة اللجان، موجهًا إدارة الشئون القانونية بتحديد الجهات التابعة للمحافظة التي ستتابع أعمال تلك اللجان.
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