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"مباحث القاهرة" تضبط تشكيلاً عصابياً اعترف بسرقة 10 مساكن بالعاصمة

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مصراوي Masrawy

"مباحث القاهرة" تضبط تشكيلاً عصابياً اعترف بسرقة 10 مساكن بالعاصمة

01:11 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

أرشيفية

كتب- فتحي سليمان:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن، حيث اعترف أفراده بسرقة 10 مساكن بالعاصمة.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول السلام، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام كل من المدعو محمد أ.ع "37سنة عاطل"، السابق اتهامه في قضية هتك عرض، والمدعو محمد ح.ش "23سنة عاطل"، والمدعو محمد ي.م "19سنة عاطل"، والمدعو أنس ح.ع "24سنة عاطل"، والمدعو أحمد ع.ر "22سنة عاطل"، السابق اتهامه في قضية جرائم شغب، المطلوب التنفيذ عليه في قضية مخدرات، مقضي فيها بالسجن 3 سنوات، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب".

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يترددون عليها، أسفرت إحداها عن ضبطهم، وبمواجهتهم بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيدوها، واعترفوا بارتكاب 10 سرقة مساكن بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهم ضبط المسروقات، وبعرضها على المجني عليهم، تعرفوا عليها واتهموهم بالسرقة، وتحررت عن تلك الوقائع المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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