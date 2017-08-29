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فنلندا تفرج عن اثنين مشتبه بهما في حادث الطعن

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مصراوي Masrawy

فنلندا تفرج عن اثنين مشتبه بهما في حادث الطعن

01:09 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

فنلندا تفرج عن اثنين مشتبه بهما في حادث الطعن

حادث الطعن بمدينة توركو

هلسنكي - (د ب أ):

قالت السلطات الفنلندية اليوم الثلاثاء إنه تم الإفراج عن اثنين اشتبه في تورطهما في حادث الطعن الذي أودى بحياة شخصين بمدينة توركو بجنوب غرب فنلندا.

وقالت الشرطة إنه تم الإفراج عن الشخصين، وقالت المحكمة في توركو إنه تم إلغاء جلسة الاستماع المتعلقة باحتجازهما التي كانت مقررة اليوم.

ومازال شخصان آخران، منهما المشتبه به الرئيسي في الهجوم المغربي عبد الرحمن بوعنان، 22 عاما، محتجزين على خلفية الهجوم الذي وقع في 18 أغسطس الجاري، وأسفر عن مقتل سيدتين وإصابة ثمانية أخرين.

ولم توضح الشرطة تفاصيل حول تورط المشتبه به الثاني في الهجوم، الذي مازال قيد الاحتجاز.

وذكرت صحيفة هيلسينجين سانومات إنه تم التوصل إلى أن جواز سفر وبطاقة هوية بو عنان تم الإطلاع عليهما من قبل مركز لطالبي اللجوء بالقرب من مدينة دورتموند الألمانية.

وكان قد تم تسجيلهما في نهاية أبريل 2016، ويعتقد أن ذلك أخر ظهور مؤكد معروف لبوعنان في ألمانيا.

وقد ساعدت هذه الوثائق السلطات الفنلندية في التوصل لبوعنان، الذي استخدم اسما مستعارا عندما سجل نفسه لاحقا في فنلندا عام 2016.

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