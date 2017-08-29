محافظ القاهرة: حدائق العاصمة مستعدة لاستقبال زوار عيد الأضحى

كتبت- ندى الخولي:

أكد عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، على كل من: حافظ السعيد، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، واللواء محمد سلطان، رئيس مشروع الحدائق المتخصصة، برفع كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال المواطنين خلال فترة إجازات عيد الأضحى وصيانتها ورفع كفاءتها.

وبحسب بيان صادر عن المحافظة، الثلاثاء، فإن صيانة الحدائق ورفع كفاءتها تشمل "النظافة حول الأسوار وداخل الحدائق ورفع كفاءة المسطحات الخضراء وأماكن جلوس المواطنين وكذلك دورات المياه"، بالتنسيق مع أقسام الشرطة كل في نطاقه للتواجد الأمني لفرض الأمن والانضباط داخل الحدائق. وكذلك التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات إسعاف بالقرب من الحدائق الكبيرة لسرعة التواجد في حالة أي طارئ مع توفير الإسعافات الأولية بكافة الحدائق لمواجهة الحالات البسيطة وتطهير الجروح.

وأشار المحافظ، إلى أن محافظة القاهرة يوجد بها حوالي 300 حديقة عامة و31 حديقة متخصصة، بالإضافة إلى 17 حديقة متميزة وجميعهم أسعارهم في متناول المواطن البسيط.

وأكد حافظ السعيد، رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل القاهرة، أن كافة الحدائق على أهبة الاستعداد لاستقبال الزوار، كما تم مراجعة الأنشطة المختلفة والتأكد من أعمال الصيانة بها من كافيتريات وملاهي وقطارات وعربات تصادم ومسارح وخلافه.

كما أكد المحافظ، إدارة كل حديقة بتوزيع أكياس بلاستيك على المواطنين أثناء دخولهم الحديقة لتجميع مخلفاتهم بها قبل المغادرة، مع عمل كل الحدائق اعتبارًا من السابعة صباحًا حتى منتصف الليل مع تخصيص ورديات ليلية لأعمال الصيانة وتجميع المخلفات استعدادًا لاستقبال زوار اليوم التالي.