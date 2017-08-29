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وزير الأوقاف يصل مقر "النواب" لحضور اجتماع لجنة التضامن

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مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف يصل مقر "النواب" لحضور اجتماع لجنة التضامن

01:14 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

كتب- أحمد علي:

وصل محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قبل قليل، مقر مجلس النواب، لحضور اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي برئاسة عبد الهادي القصبي.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، في حضور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وذلك لمناقشة استيضاح وزارة التربية والتعليم والتعليم للتيسير على ذوى الإعاقة في العام الدراسى الجديد، ومن المتوقع حضور وزيرى التربية والتعليم والأوقاف اجتماع اليوم.

وعلى هامش الاجتماع تكرّم اللجنة أوائل الثانوية العامة من ذوى الإعاقة.

يُذكر أن اللجنة وضعت خطة متكاملة لنشاطها خلال فترة الإجازة البرلمانية، سواء على مستوى القضايا التي ستناقشها، أو الزيارات الميدانية المختلفة، في إطار دورها الرقابي، وستبدأ اللجنة عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى زيارتها الخارجية.

وتستهل اللجنة زياراتها بالمؤسسة العقابية بالمرج. كما خصصت اللجنة مساحة من اجتماعاتها لقضايا الأسرة والزيادة السكانية، إذ تعقد عددًا من الاجتماعات في هذا الإطار، تستدعي خلالها المجلس القومي للسكان لعرض استراتيجيته وأهدافه، على أن تلي ذلك 4 جلسات استماع مع المعنيين بهذا الملف.

 

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مصراوي Masrawy

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