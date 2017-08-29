أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو) -
مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء -
5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. Mbc مصر

رئيس فريق الطب الوقائي بالبعثة الطبية للحج : تم توزيع منشورات علي الحجاج لنشر الوعي الصحي بينهم

Google+ Print
مواضيع متعلقة
#يحدث_في_مصر | الصحة:تكلفة المواطن في نظام التأمين الصحي الجديد تصل إلي 4 آلاف جنيه

#يحدث_في_مصر | الصحة:تكلفة المواطن في نظام التأمين الصحي الجديد تصل إلي 4 آلاف جنيه

السيسي: نتطلع للاستفادة من الخبرات الفرنسية في تصنيع السيارات والأدوية

السيسي: نتطلع للاستفادة من الخبرات الفرنسية في تصنيع السيارات والأدوية

للأمهات .. غسيل الأسنان طريقك لحماية ابنك من القولون

للأمهات .. غسيل الأسنان طريقك لحماية ابنك من القولون

ملكة جمال الكون لـ"صباحك مصري" كان حلمي منذ الصغر زيارة مصر وسأقوم بزيارة عدد من المحافظات

ملكة جمال الكون لـ"صباحك مصري" كان حلمي منذ الصغر زيارة مصر وسأقوم بزيارة عدد من المحافظات