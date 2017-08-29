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استعدادًا للعيد.. "صحة المنوفية" تعلن رفع درجة الطوارئ

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مصراوي Masrawy

استعدادًا للعيد.. "صحة المنوفية" تعلن رفع درجة الطوارئ

12:56 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

المنوفية مروة فاضل:

وجهت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، مديري المستشفيات ومديري الإدارات الصحية، برفع حالة الطوارئ القصوى خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، ابتداء من الخميس المقبل وحتى نهاية إجازة العيد.

وأصدرت سرور، توجيهات بزيادة عدد أطباء النوبتجية بالاستقبال والطوارئ، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال وأكياس الدم ومشتقاته، وكذلك التأكد من سلامة وتشغيل الأجهزة الطبية وسلامة وتشغيل المولدات والطفايات وثلاجات حفظ الموتى وخزانات المياه .

وأوصت سرور، بالمرور الدوري الصباحي والمسائي من مدير المستشفى ونائبه والوكيل وفرق الإشراف بالمديرية والإدارات، على جميع المنشآت الصحية على مدار الساعة أثناء العطلة الرسمية، والتنسيق مع مرفق الإسعاف وإعداد بيان بتمركز سيارات الإسعاف في الأماكن المخصصة لها.

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