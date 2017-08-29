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ضبط 17 قضية تموينية قبل عيد الأضحى بأسوان

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مصراوي Masrawy

ضبط 17 قضية تموينية قبل عيد الأضحى بأسوان

12:23 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

ضبط 17 قضية تموينية قبل عيد الأضحى بأسوان

أرشيفية

أسوان - إيهاب عمران:

ضبطت حملة مكبرة من مباحث بأسوان، بالاشتراك مع مفتشي تموين أسوان، 17 قضية تموينية وبياناتها كالتالي: "قضيتي استخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، وقضيتي بيع سلع بأزيد من السعر الرسمي، و5 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و4 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وقضية سلع منتهية الصلاحية، و3 قضايا مخالفات المخابز البلدية".

تحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة.

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