الأزهر يقرر خفض سن القبول بمرحلتي رياض الأطفال والأول الابتدائي

كتب- محمود مصطفى:

قرر الأزهر الشريف، تخفيض سن القبول بمرحلتي رياض الأطفال إلى ثلاث سنوات ونصف وأربعة ونصف، والصف الأول الابتدائي إلى خمس سنوات ونصف.

وقال الدكتور محمد أبوزيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في تصريحات لـ"مصراوي"، الثلاثاء، إن القرار تم إرساله للمناطق لبدء التطبيق الفعلي، مع مراعاة شرط الكثافة.

وكان الأزهر الشريف قد فتح باب القبول لمرحلتي رياض الأطفال من سن ثلاث سنوات و9 شهور، وأربع سنوات و9 ىشهور، والصف الأول الابتدائي من سن ست سنوات، وهو ما أثار رفض أولياء الأمور، حيث أرسلوا الشكاوى إلى المشيخة مما دفعها لاتخاذ قرار تخفيض السن.

وأشار رئيس قطاع المعاهد، إلى أنه تم التنبيه على المناطق بمراعاة شرط الكثافة خلال عملية التقديم.