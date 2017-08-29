ميركل تطالب مجددا بالإفراج عن الألمان المعتقلين في تركيا

برلين - (د ب أ):

طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مجددا بالإفراج عن الألمان الذين تم اعتقالهم في تركيا في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في هناك الصيف الماضي.

وقالت ميركل اليوم الثلاثاء خلال المؤتمر الصحفي الاتحادي في برلين: "مطلبنا بوضوح هو الإفراج عن المواطنين المعتقلين هناك".

ومن بين الألمان العشرة المعتقلين لأسباب سياسية في تركيا، الصحفي دينيز يوجيل والمترجمة ميسالي تولو والناشط الحقوقي بيتر شتويتنر. ويواجه هؤلاء اتهامات بدعم إرهابيين.

يذكر أن الحكومة الألمانية شددت سياستها تجاه تركيا كرد فعل على اعتقال مواطنين ألمان. ومن بين الإجراءات التي اتخذتها برلين تشديد إرشادات السفر إلى تركيا.

ووصفت ميركل الوضع بأنه "مرحلة معقدة للغاية في العلاقات" بين البلدين، وقالت: "كنت أتمنى علاقات أفضل من ذلك بكثير مع تركيا، لكن يتعين علينا النظر إلى الواقع".