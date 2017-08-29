أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو) -
مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء -
5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

ميركل تطالب مجددا بالإفراج عن الألمان المعتقلين في تركيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ميركل تطالب مجددا بالإفراج عن الألمان المعتقلين في تركيا

12:13 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

ميركل تطالب مجددا بالإفراج عن الألمان المعتقلين في تركيا

برلين - (د ب أ):
طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مجددا بالإفراج عن الألمان الذين تم اعتقالهم في تركيا في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في هناك الصيف الماضي.

وقالت ميركل اليوم الثلاثاء خلال المؤتمر الصحفي الاتحادي في برلين: "مطلبنا بوضوح هو الإفراج عن المواطنين المعتقلين هناك".

ومن بين الألمان العشرة المعتقلين لأسباب سياسية في تركيا، الصحفي دينيز يوجيل والمترجمة ميسالي تولو والناشط الحقوقي بيتر شتويتنر. ويواجه هؤلاء اتهامات بدعم إرهابيين.

يذكر أن الألمانية شددت سياستها تجاه تركيا كرد فعل على اعتقال مواطنين ألمان. ومن بين الإجراءات التي اتخذتها برلين تشديد إرشادات السفر إلى تركيا.

ووصفت ميركل الوضع بأنه "مرحلة معقدة للغاية في العلاقات" بين البلدين، وقالت: "كنت أتمنى علاقات أفضل من ذلك بكثير مع تركيا، لكن يتعين علينا النظر إلى الواقع".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • قبل شهر على الانتخابات التشريعية... مؤتمر صحفي لميركل لمناقشة قضايا

    أخبار

  • اليونان.. قطار يدهس مهاجرين افترشا مساره للتدفئة

    أخبار

  • عشرات آلاف السوريين يعودون الى بلادهم من تركيا للاحتفال بعيد الاضحى

    أخبار

  • الرئيس الفلسطيني يصل أنقرة لبحث المصالحة مع حماس

    أخبار

إعلان

254054d4f3.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه