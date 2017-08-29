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خلال العيد.. "بيطري أسوان" تفتح المجازر بالمجان

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مصراوي Masrawy

خلال العيد.. "بيطري أسوان" تفتح المجازر بالمجان

12:13 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

أسوان - إيهاب عمران:
قالت الدكتورة فاطمة سعد باشا مدير عام الطب البيطري بأسوان: إنه سيجري رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الإجازات والراحات لأطباء المجازر، مع تدعيمهم بأطباء آخرين من الإدارات المختلفة، لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات في فترة ما قبل عيد الأضحى المبارك.

وأضافت أنه سيتم فتح المجازر الحكومية مجانًا أمام الأهالي لذبح الأضحية، وذلك طوال أيام العيد، للحد من الذبح خارج المجازر، ومن أجل الحفاظ على البيئة والصحة العامة وضمان سلامة اللحوم.

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