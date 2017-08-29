رئيس المفوضية الاوروبية: تركيا تبتعد عن أوروبا بخطوات كبرى

(أ ف ب):

اعتبر رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر الثلاثاء ان تركيا التي تثير قلقا شديدا في مسألة حقوق الانسان ودولة القانون، تبتعد "بخطوات كبرى" عن الاتحاد الاوروبي.

ورغم تأكيده انه يقيم علاقات "جيدة" مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اشار يونكر الى انه "يشك" في رغبته في دفع اوروبا الى "القول انها تريد وضع حد للمفاوضات من اجل القاء المسؤولية على عاتق الاتحاد الاوروبي فقط وليس تركيا".

وقال يونكر في خطاب القاه امام سفراء الاتحاد الاوروبي ان "تركيا تبتعد بخطوات كبرى عن أوروبا".

ومفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي التي اطلقت في العام 2005 مجمدة حاليا. لكن غالبية الدول الاوروبية لا ترغب في الوقت الراهن في اعلان تعليق رسمي خشية ان يتسبب ذلك في قطيعة نهائية مع شريك أساسي في ملف الهجرة ومكافحة الارهاب.

وتابع يونكر "السؤال هو معرفة ما اذا كان يجب وقف المفاوضات مع تركيا. انها مسألة نظرية لانه في مطلق الاحوال ليس هناك مفاوضات في الوقت الراهن".

وتابع "بالنسبة الي، انا ارغب في ان نتجه بشكل يخول الاتراك ان يدركوا بانهم هم -اي نظام اردوغان- من يجعل انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي امرا مستحيلا".

وخلص الى القول "المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الجانب التركي".