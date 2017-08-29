نفوق رأسي ماشية في حريق حظيرة بالصف.. ومالكها: "ابني السبب"

كتب - محمد شعبان:

شبَّ حريق داخل حظيرة ماشية بقرية الديسمي بمركز الصف، جنوب محافظة الجيزة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة بقيادة اللواء هاني سعيد، من السيطرة على الحريق وإخماده، دون وقوع إصابات.

الحريق اندلع بحظيرة على مساحة 40 مترا، مقامة من البلوك، مسقوفة بالبوص والخشب بقطعة أرض ملك جمال أمين 59 سنة، موظف بالحديد والصلب.

أسفر الحريق عن نفوق 2 رأس ماشية "جاموس" إثر احتراق الحظيرة بالكامل، ورجح مالك الحظيرة أن يكون السبب تطاير شرر من النيران التي أشعلها نجله ببعض الأخشاب بجوار الحظيرة.

انتدب رجال المعمل الجنائي وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.