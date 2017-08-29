بدء اجتماع المحافظين لبحث الاستعداد للعيد والعام الدراسي الجديد

كتب- محمد غايات:

بدء قبل قليل، اجتماع مجلس المحافظين برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمقر شركة جنوب الوادي التابعة لوزارة البترول.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع، اليوم الثلاثاء، استعدادات المحافظات لعيد الأضحى، وتجيهز الساحات لأداء صلاة العيد، بالإضافة إلى الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

كما يناقش مجلس المحافظين، ما تم تنفيذه من حملات إزالة على أراضي الدولة المعتدي عليها، والتأكيد منع أي محاولة لتعدي على أرض تخضع لملكية الدولة.