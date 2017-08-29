فتاة تصارع الموت بمستشفى أم المصريين بسبب وجبة طعام

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل شقة سكنية بنهضة الأهرام، ما أسفر عن إصابة فتاة بحروق متفرقة بالجسم.

تحريات المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، أكدت أنه أثناء إعداد لمياء عوض 17 سنة، الطعام على البوتاجاز، انقطع خرطوم أسطوانة الغاز، مما أدى إلى نشوب الحريق.

معاينة الرائد هاني عجلان، معاون مباحث الهرم، أشارت إلى أن الفتاة أصيبت بحروق بنسبة 85%، وتم تحويلها إلى مستشفى أم المصريين، ولا يمكن استجوابها.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.