أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو) -
مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء -
5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

ضبط مالك شركة يتاجر في مخدر "كريستال" بمساعدة زوجته بالهرم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط مالك شركة يتاجر في مخدر "كريستال" بمساعدة زوجته بالهرم

11:38 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

كتب - محمد شعبان:
ألقى ضباط مباحث الهرم، اليوم الثلاثاء، القبض على مالك شركة استيراد وتصدير وزوجته، وبحوزتهما كمية من مخدر الايس "كريستال".

تحريات المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، أشارت إلى أن "طارق م."، 41 سنة، مالك شركة لوجي ستي بورد للاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي، يتاجر في المواد المخدرة، وخاصة مادة "كريستال" بمساعدة زوجته "رشا"، 35 سنة.

أعد الرائد هاني عجلان، معاون مباحث الهرم، خطة محكمة للإيقاع بالمتهمين، وأمكن ضبطهما بميدان الرماية أثناء استقلالهما سيارة ملاكي ماركة "كيا سيراتو" بيضاء اللون، وبحوزتهما 70 جرام من مخدر الايس كريستال، وميزان حساس، و65 ألف جنيه، وهاتفي محمول، أقر المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ حصيلة البيع.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • لسوء معاملتها.. ربة منزل تحرق جثة زوجها بعد قتله أثناء نومه

    أخبار

  • ضبط سائق حفار تسبب في انفجار ماسورة غاز بالهرم

    أخبار

  • مصدر: عرض المخرج سامح عبد العزيز على النيابة المسائية بعد ضبطه بمخدرات

    أخبار

  • الأطفال الخمسة المتهمين بهتك عرض جارهم في الهرم: "كنا بنهزر"

    أخبار

إعلان

fd52cee41a.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين

تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين

الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات

الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات