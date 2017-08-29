ضبط مالك شركة يتاجر في مخدر "كريستال" بمساعدة زوجته بالهرم

كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث الهرم، اليوم الثلاثاء، القبض على مالك شركة استيراد وتصدير وزوجته، وبحوزتهما كمية من مخدر الايس "كريستال".

تحريات المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، أشارت إلى أن "طارق م."، 41 سنة، مالك شركة لوجي ستي بورد للاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي، يتاجر في المواد المخدرة، وخاصة مادة "كريستال" بمساعدة زوجته "رشا"، 35 سنة.

أعد الرائد هاني عجلان، معاون مباحث الهرم، خطة محكمة للإيقاع بالمتهمين، وأمكن ضبطهما بميدان الرماية أثناء استقلالهما سيارة ملاكي ماركة "كيا سيراتو" بيضاء اللون، وبحوزتهما 70 جرام من مخدر الايس كريستال، وميزان حساس، و65 ألف جنيه، وهاتفي محمول، أقر المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ حصيلة البيع.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.