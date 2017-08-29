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استراليا تعرض المساعدة في تدريب الجيش الفيليبيني على محاربة داعش

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مصراوي Masrawy

استراليا تعرض المساعدة في تدريب الجيش الفيليبيني على محاربة داعش

11:40 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

استراليا تعرض المساعدة في تدريب الجيش الفيليبيني على محاربة داعش

جنود فيليبينيين يحتمون من نيران القنص خلال دورية ف

(أ ف ب):

عرضت استراليا الثلاثاء المساعدة في تدريب الجنود الفيليبينيين على محاربة المسلحين الإسلاميين الذين يبثون الرعب في مناطق من الفيليبين، معتبرة ان هذا التهديد "مقلق جدا".

وتحاصر القوات الفيليبينية مسلحين في مدينة مراوي الجنوبية منذ نحو مئة يوم. لكن المسلحين الذين يرفعون راية تنظيم داعش، يتحدون العمليات العسكرية التي تشمل ضربات جوية وقصف براجمات صواريخ.

واستراليا التي ترتبط ببرنامج تعاون دفاعي مكثف مع مانيلا، نشرت بالفعل طائرتي استطلاع ذات تكنولوجيا متقدمة طراز "إيه بي-3سي"، وتحرص على تقديم المزيد من المساعدة.

وقالت وزيرة الخارجية جولي بيشوب انها تحدثت مؤخرا إلى رئيس الفيليبين رودريغو دوتارتي الذي يريد تعزيز موارد قواته المسلحة وقالت "نحن جاهزون لدعم الفيليبين بالطريقة نفسها التي ندعم فيها العراق في تقديم المشورة والمساعدة والتدريب".

واضافت "لفتنا الى ما نقوم به في العراق، ناقشت مع الرئيس بالتفصيل نوعا ما، الدعم الذي قدمناه في العراق، هذا لا يشمل قوات مقاتلة. إنما تقديم المشورة والمساعدة".

واستراليا إحدى الدول المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا، وتنشر 780 جندي في الشرق الاوسط.

وقالت بيشوب انه من "المقلق جدا" لمنطقة آسيا بكاملها ان يكون لتنظيم داعش تواجدا في جنوب الفيليبين. وعرضت الولايات المتحدة وماليزيا واندونيسيا تقديم دعم ايضا.

أعلن دوتيرتي الاحكام العرفية على كامل جزيرة مينداناو البالغ عدد سكانها 20 مليون شخص، في 23 مايو إثر سيطرة مسلحي تنظيم داعش على مراوي.

واشعلت سيطرة الجهاديين على المدينة حربا لا سابق لها حذر دوتيرتي انها جزء من حملة لتنظيم داعش لاقامة قاعدة في مينداناو.

هذا المحتوى من

AFP

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