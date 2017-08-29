"الآثار" توافق على استكمال عمل بعثة المعهد الألماني بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية، على طلب المعهد الألماني للآثار، باستكمال عمل البعثة التابعة له بموقع جزيرة الفنتين بأسوان، وذلك في الفترة من 1 أكتوبر 2017 وحتى 30 يونيو 2018.

وقال نصر سلامة مدير عام آثار أسوان: "إن برنامج عمل البعثة يتضمن استكمال الحفائر في المدينة والمعابد القديمة في الجزيرة، وعمل توثيق للمكتشفات الأثرية والجرافيتي، والنقوش الصخرية، كما سيجري عمل مسح أثرى للجزيرة، واستكمال دراسة التصوير ثلاثي الأبعاد للنقوش الصخرية، واستكمال توثيق وتسجيل المكتشفات الأثرية الموجودة بمخازن المجلس بالمتحف الملحق والمخزن المركزي بإدارة تفتيش أسوان".

كما سيجري تنظيم ونقل وتخزين القطع الفخارية التي تمت دراستها إلى حائط المدينة القديمة بالجزيرة المعاد إنشاؤه والمذكور في إدارة الموقع، وكذلك استكمال ترميم وإعادة بناء ودراسة المعبد الروماني جنوب الجزيرة، والانتهاء من إعادة بناء جزء من الحائط الأثري لحماية المنطقة من جهة الجنوب.