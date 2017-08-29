سروال الكاحل موضة الشتاء.. وهذه موديلاته المتنوعة

(د ب أ)

يقتحم سروال الكاحل الموضة النسائية في خريف/شتاء 2017/2018 ليُطيل الإحساس بأجواء الصيف. وكي لا تشعر المرأة بالبرودة يتم تنسيق السروال مع أبوات الكاحل المبطنة بالفرو أو مع الجوارب الشبكية.

وأوضح خبير الموضة جيرد مولر تومكينس أن سروال الكاحل هو سروال يصل طوله - كما يتضح من اسمه - إلى الكاحل أو أعلى بعض الشيء، مشيراً إلى أن السروال يأتي غالباً بقصّة واسعة جداً بحيث يبدو كالتنورة.

كعب عال

ومن جانبها، قالت مستشارة المظهر ماريا هانز إنه ينبغي تنسيق هذا الموديل مع حذاء ذي كعب عال، مشيرة إلى أنه كلما كان الكعب عالياً، كان ذلك أفضل. ويعد بوت الكاحل ذو الكعب العالي رفيقاً مثالياً لسروال الكاحل ذي القصّة الواسعة.

ويمكن للمرأة ذات القامة الطويلة والقوام الممشوق تنسيق هذا السروال مع قطعة فوقية ذات قصّة أكبر من المقاس "Oversized". أما المرأة التي لا تتمتع بهذه المواصفات، فينبغي عليها مراعاة ألا يتسم المظهر العام بهذا الطابع الفضفاض.

خامات انسيابية

وبدورها، أكدت مستشارة المظهر إنيس مايروزه على أهمية اختيار الخامة المناسبة، موضحة أن الخامات الانسيابية تعتبر مثالية مع هذا النوع من السراويل، حيث أنها تغازل القوام برقة ونعومة. وتكتسي موديلات كثيرة هذا الموسم بخامة المخمل، التي تداعب القوام من ناحية وتنطق بالفخامة والأناقة من ناحية أخرى.

وإلى جانب الموديلات ذات القصّة الواسعة، يطل سروال الكاحل أيضاً بموديلات ذات قصّة ضيقة وأرجل ضيقة، والتي يمكن تنسيقها مثلا مع بلوزة طويلة وجاكت قصير، على أن تكتمل الإطلالة بحذاء ذي كعب عال، خاصة بالنسبة للمرأة قصيرة القامة.

وأشارت مستشارة المظهر هانز إلى أن الجوارب الشبكية تتناغم بشكل رائع مع سروال الكاحل، حيث إنها تضفي عليه لمسة جاذبية مفعمة بالأنوثة والإثارة. وتطل هذه الجوارب المثيرة بأحجام شبكية مختلفة وتتألق بباقة واسعة من الألوان، خاصة الدرجات "النيود" الشفافة.