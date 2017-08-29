بعد 6 أشهر.. أب يعثر على ابنته المتغيبة في الشقة المواجهة: "بيعاملني وحش"

كتب - محمد شعبان:

6 أشهر كاملة، لم يترك "عبد الناصر" أي مكان إلا وبحث عن ابنته المتغيبة، قصد أبواب الأهل والأصدقاء والجيران على أمل العثور عليها، دون جدوى، كانت المفاجئة أنها تقيم على بعد خطوات منه حيث شقة جيرانه، لكن الأمر كاد أن ينقلب إلى جريمة بعد محاولتها الهرب بالقفز من إحدى النوافذ خوفاً من والدها.

تفاصيل تلك الواقعة دارت أحداثها بشارع مصطفى موسى بمنطقة بولاق الدكرور، وتحديدا في العقار رقم 12، حيث تلقى اللواء إسماعيل رجب، مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب، إخطارا من شرطة النجدة بسقوط فتاة من الطابق الثاني.

تبين أن الفتاة تدعى ألاء عبد الناصر 16 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوي التجاري، مصابة بجرح بالجبهة، وكدمات بالوجه والأنف.

والدها -الذي يعمل بمستشفى الجيزة الدولي-قرر أن ابنته متغيبة عن المنزل 19 فبراير الماضي، وأنه علم مؤخرا تحريض 4 من جيرانه بالشقة المواجهة له بنفس العقار لابنته على الهروب، فحرر محضرا ضدهم.

أشار والد الفتاة إلى أن أحد الأشخاص أخبره -أمس-بتواجدها بمسكن جيرانه "منال ف."، 47 سنة، و"سما ع."، 19 سنة، وشقيقيها "زمزم"، 16 سنة، و"محمد"، 26 سنة"، مشيرا إلى أنه فور طرق الباب، حاولت ابنته الهرب عن طريق نافذة غرفة مطلة على الشارع الخلفي، مما أدى إلى سقوطها وحدوث إصابتها.

بسؤال الفتاة والجيران الأربعة، أكدوا صحة رواية الأب، موضحين أن "آلاء" كانت تقيم معهم طوال تلك الفترة؛ هربا من سوء معاملة والدها لها.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.