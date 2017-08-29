"صيادلة الإسكندرية" تحذر من عقارين لقصور الأوعية الدموية وأمراض الرئة

الإسكندرية – محمد البدري:

حذرت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، من وجود كميات غير مطابقة للمواصفات الطبية في الأسواق، لعقارين مستخدمين في علاج قصور الأوعية الدموية وأمراض الرئة.

ونشرت النقابة، اليوم الثلاثاء، إخطارا تابعا للإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، جاء فيه طلب ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية لكل من عقار "دافركس"، بعد أن تبين أنه غير مطابق من حيث الخواص الطبيعية، وعقار "فركولين" لعدم مطابقته من حيث التحليل الكيميائي.

وأكد الإخطار ضرورة تسليم الأحراز بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأحراز إلا في وجود مفتشي الصيدلة، مع ذكر الكميات التي يجري سحبها من السوق، على أن يتم إعدامها في وجود مسؤولي الجهات المختصة.

ولفت منشور النقابة إلى إرسال نسخة من إخطار الصحة إلى الشركات المنتجة وشركات التوزيع، لتجميد الأرصدة الموجودة لديهم، وإرجاع ما تم بيعه للصيدليات إلى مخازن الشركة، وإبلاغ إدارة الصيدلة بمديرية الشؤون الصحية في المحافظة بالأرصدة والكميات المرتجعة.

ويعمل عقار "دافركس – أقراص" على علاج الأعراض المصاحبة لقصور كفاءة الأوعية الدموية الليمفارية، مثل الألم وثقل الأطراف والدوالي، فيما يستخدم عقار "فركولين" في حالات ضيق التنفس الناشئة عن تقلصات عضلات الشعب الهوائية، وكذا حالات الربو الشعبي والالتهاب المزمن وبعض أمراض الجهاز التنفسي.