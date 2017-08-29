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رئيس «مطوبس» يفاجئ الوحدات الصحية ويحيل 72 موظفا للتحقيق (صور)

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رئيس «مطوبس» يفاجئ الوحدات الصحية ويحيل 72 موظفا للتحقيق (صور) رئيس «مطوبس» يفاجئ الوحدات الصحية ويحيل 72 موظفا للتحقيق (صور)

التحرير

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آحال اللواء عصام رصاص رئيس مركز ومدينة مطوبس بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، 72 موظفا بالوحدات الصحية للتحقيق بسبب تغيبهم دون إذن، وجاء ذلك جولة مفاجئة بالوحدات الصحية التابعة للوحدة المحلية لقرية الجزيرة الخضراء وخان الجنى وبرج مغيزل.

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وبتفقد الوحدة الصحية بوقف بحرى "خان الجني"، فى الثامنة والنصف صباح اليوم، وجد رئيس المدينة، عاملا واحدا فقط بالوحدة، واكتشف عدم حضور أى من الموظفين أو الأطباء، كما كانت المكاتب مغلقة.

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وبالمرور على الوحدة الصحية بالجزيرة الخضراء "طب الأسرة"، التقى رئيس المدينة مع الطبيب مدير الوحدة، وثلاثة موظفين فقط، فيما تغيب الباقون جميعا، وتلاحظ عدم نظافة دورات المياه بأدوار المبنى الثلاث، وعدم صلاحيتها نهائيا للاستخدام.

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وفي وحدة طب الأسرة ببرج مغيزل، تبين غياب مديرة الوحدة والأطباء وغالبية الموظفين، وبلغت نسبة الغياب أكثر من 75%، قبل أن يتوجه رئيس المدينة لمتابعة ما يتم من أعمال على الترعة الرشيدية وتفقد المزرعة السمكية ببركة غليون.

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التحرير

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