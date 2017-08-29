بسبب الصندوق الذكي.. هيونداي تواجه شكاوى مستخدمي سياراتها

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تواجه شركة "هيونداي" الكورية، قضية جديدة بشأن الصندوق الذكي في سياراتها، والذي يفتح أبوابه دون لمس وفور اقتراب صاحب السيارة من الصندوق.

ووفقًا لموقع "كار كومبلينز"، فإن الشركة الكورية تواجه شكاوى من المستخدمين تؤكد أن الصندوق لا يفتح أبوابه بالكامل، وهو ما جاء مخالف لوعود "هيونداي" الخاصة بالتقنية الحديثة.

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وقدمت "هيونداي" تقنية الصندوق الذكي لأول مرة في سياراتها خلال 2015، حيث نصحت مستخدمي إصداراتها المدعمة بتلك التقنية بعدم الضغط على أي زر، وأن الصندوق سيتم فتحه بالكامل فور اقتراب صاحب السيارة منه.