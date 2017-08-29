أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو) -
مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء -
5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار السيارات
  4. التحرير

بسبب الصندوق الذكي.. هيونداي تواجه شكاوى مستخدمي سياراتها

Google+ Print
بسبب الصندوق الذكي.. هيونداي تواجه شكاوى مستخدمي سياراتها بسبب الصندوق الذكي.. هيونداي تواجه شكاوى مستخدمي سياراتها

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تواجه شركة "هيونداي" الكورية، قضية جديدة بشأن الصندوق الذكي في سياراتها، والذي يفتح أبوابه دون لمس وفور اقتراب صاحب السيارة من الصندوق.

ووفقًا لموقع "كار كومبلينز"، فإن الشركة الكورية تواجه شكاوى من المستخدمين تؤكد أن الصندوق لا يفتح أبوابه بالكامل، وهو ما جاء مخالف لوعود "هيونداي" الخاصة بالتقنية الحديثة.

شاهد أيضا

وقدمت "هيونداي" تقنية الصندوق الذكي لأول مرة في سياراتها خلال 2015، حيث نصحت مستخدمي إصداراتها المدعمة بتلك التقنية بعدم الضغط على أي زر، وأن الصندوق سيتم فتحه بالكامل فور اقتراب صاحب السيارة منه.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة»

نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة»

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء

مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء

في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري

في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري