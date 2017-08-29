رونالدو وديفيد بيكهام.. تعرف على أنواع سيارات 8 مشاهير حول العالم

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تظلّ السيارات إحدى أفضل الوسائل التي يستخدمها المشاهير للترويج لأنفسهم وتقديم أنفسهم في بؤرة الأحداث بشكل دائم، عن طريق عرض إصداراتها الخارقة غالية الثمن للجمهور، وهو الأمر الذي يكسبهم تفاعله باستمرار، خاصة إذا ما كانت تنتمي إلى طراز خارق أو موديل فريد غير متوافر بصورة كبيرة في العالم.

وفي هذا السياق، استعرضت صحيفة "ذا صن" البريطانية، قائمة من المشاهير وسياراتهم التي كثيرا ما كانت المفضلة لديهم وبعض مواصفاتها الخارقة.

1- إلتون جون

امتلك واحدة من أسرع السيارات التي تم إصدارها في سبعينيات القرن الماضي، حيث كانت فيراري دايتونا أكثر سياراته قربًا من قلبه، إلا أنه استخدمها لمدة عامين فقط بعد شرائها في 1973، وتمتعت السيارة بمحرك ذي سعة 4400 CC وبقوة 352 حصان.

2- جاي كاي

فضل المغني البريطاني جاي كاي سيارته لامبروجيني ديبالو الرياضية الفاخرة، التي كانت تتمتع بمحرك 5700 CC ويتكون من 12 سلندرا "V12"، والتي كانت تمتلك معدلات تسارع تصل من 0 إلى 100 كم/ ساعة في 3.9 ثانية.

3- الملكة إليزبيث

كانت ملكة بريطانيا تفضل النسخة المغطاة من سيارة أودي A4 الشهيرة، التي كانت تمثل سيارة العائلات الأولى في بلادها خلال منتصف تسعينيات القرن الماضي، وهو الأمر الذي منحها شهرة واسعة على مستوى الأسواق العالمية.

4- توم جونز

المغني البريطاني الشهير الذي عرف طريق النجومية في سبعينيات القرن الماضي، كان دومًا يفضل سيارته الخارقة رولز رويس فانتوم، التي اشتراها في عام 1971، حيث كانت تعد واحدة من أقوى السيارات في العالم آنذاك.

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5- ديفيد بيكهام

اشتهر عن نجم كرة القدم الإنجليزي ولعه بالسيارات ذات اللون الأحمر، وكان يفضل سيارة فيراري السريعة والخارقة 360 سبايدر F1، والتي تمتلك محركا بسعة 3600 CC يتكون من 8 سلندرات "V8".

6- ديفيد جيلمور

كان واحدا من أبرز من عزفوا على الجيتار في بريطانيا والعالم، وعشق سيارته السريعة والخارقة فيراري F40، والتي امتلكت معدل تسارع يصل بها من 0 إلى 100 كم/ ساعة في زمن 2.9 ثانية.

7- كريستيانو رونالدو

كانت أولى سيارات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هي أودي A3 في عام 2004، حيث كان لا يزال لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد، وتم عرضها للبيع في 2017 مقابل 13.500 جنيه إسترليني.

8- ونستون تشرشل

الجنرال البريطاني العظيم، كان من محبي سيارات رولز رويس فانتوم، التي كانت دومًا عنوان القوة والسرعة في خمسينيات القرن الماضي، وهو الأمر الذي كان يفضله قائد الجيوش البريطانية في الحرب العالمية الثانية.