شكري يبدأ كلمته أمام المُلتقى السنوي لسفراء رومانيا بالخارج

القاهرة- (مصراوي):

بدأ وزير الخارجية سامح شكري كلمته أمام الملتقي السنوي لسفراء رومانيا بالخارج. ويُعد الوزير الأول من خارج الاتحاد الأوروبي الذي يُدعي كضيف شرف بالملتقي.

ومن المُنتظر أن يتضمن بيان شكري خلال المُلتقى شرح رؤية مصر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المصري والروماني المشترك.

كان شكري استهلّ جولته الأوروبية التي بدأت، الأحد، بزيارة ألمانيا ثم بلاروسيا، ليختتمها اليوم، الثلاثاء، في رومانيا، بهدف تعزيز علاقات مصر مع الدول الثلاث، وإجراء مشاورات حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.