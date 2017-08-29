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مارك يعلن ولادة ابنته الثانية «أوجست» ويأخذ شهر إجازة لرعايتها

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أعلن مارك زوكربيرج مؤسس موقع فيسبوك أمس (الإثنين) ولادة طفلته الثانية من زوجته بريسيلا تشان.

وأطلق زوكربيرج اسم "أوجست" على مودلودته الجديدة ونشر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك صورة تجمعه بزوجته وابنته "ماكسيما" وهي تلاعب أختها الجديدة.

وقال مارك في منشوره على فيسبوك: "أنا وزوجتي سيعدان بقدوم ابنتنا "أوجست" ونكتب لها خطاب من خلال العالم متمنين لها أن تكبر ولكن لا تكبر بسرعة".

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كان الملياردير الأمريكي قد كتب خطاب مشابه لابنته الأولى ماكس كما فعل مع مولودته الجديدة.

وأضاف مارك: "العالم قد يكون مكان جاد ولكن ينبغي عليك أن تستمتعي بطفولتك، بالخروج واللعب واستنشاق الزهور والتجول.

وأوضح أنه لا ينبغي لها أن تقضي هذا الوقت في الانشغال بمستقبلها، مؤكدا أنه وزوجته سيعملان كل ما يمكنهما من أجل جعل العالم مكانا أفضل لكل الأطفال، وأنهما سيحبانها كثيرا وهما متشوقين لخوض مغامارت حياتها سويا وأنهيا الخطاب متمنيين لها الصحة والسعادة.

وأعلن زوكربيرج أنه سيقضي فترة راحة من عمله لمدة شهر لكي يكون مع زوجته وطفلتيه وبعدها سيقضي شهر ديسمبر كاملا معهم، كما فعل بعد ميلاد ابنته الأولى عام 2015.

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التحرير

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