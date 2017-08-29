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القوات المسلحة: ضخ 250 طن لحوم وسلع بأسعار مخفضة يوميا

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القوات المسلحة: ضخ 250 طن لحوم وسلع بأسعار مخفضة يوميا القوات المسلحة: ضخ 250 طن لحوم وسلع بأسعار مخفضة يوميا

التحرير

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أعطى الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أوامره بضخ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة أكثر من 250 طن يوميا من اللحوم والسلع الغذائية والسلع التموينية، التي يتم إنتاجها وتدبيرها بواسطة المزارع والشركات الوطنية التابعة للجهاز، وذلك لتوزيعها على المواطنين بأسعار مخفضة من خلال 700 منفذ ثابت على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح ، وبمشاركة كافة أجهزة الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحاربة غلاء الأسعار. 

وتم تدبير وتشغيل حوالي 950 سيارة نقل مبردة مجهزة كمنافذ متحركة للعمل في المناطق ذات الكثافات السكانية العالية، بنطاق القاهرة الكبرى والمحافظات، لطرح المواد الغذائية بشكل نموذجي وعرض المنتجات على لوحة كبيرة واضحة أمام الجمهور، وتتراوح الأسعار بالكيلو ما بين 60 جنيها للحوم، 31 جنيها للدواجن، 16 جنيها للجبن الأبيض، و19 جنيها للتر الزيت.

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وحرصت القوات المسلحة على وضع نظام دقيق لتطبيق كافة شروط ومستويات مراقبة الجودة على المنتجات واللحوم، والتي يتم التعاقد على توريدها بالتنسيق مع وزارتي والزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، بدءا من التعاقد والكشف البيطري على العينات داخل المزارع ببلد المنشأ والذبح على الطريقة الإسلامية وإجراء الفحوص والاختبارات قبل وبعد الشحن، مع استخدام أحدث الأنظمة العالمية للشحن والتفريغ والتبريد.

ونتيجة لتزايد إقبال المواطنين على تلك المنافذ تم التنسيق مع الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، لفتح منافذ إضافية بالمحافظات التي تدخل في نطاق مسئوليتها، لضمان استفادة أكبر قطاع من المواطنين من الخدمة.

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التحرير

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