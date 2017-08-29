الجريدة الرسمية: إدراج 56 شخصًا على الكيانات الإرهابية
الجريدة الرسمية: إدراج 56 شخصًا على الكيانات الإرهابية
10:36 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017
كتب- أحمد أبوالنجا:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر رقم 197 لسنة 2017، اليوم الثلاثاء، قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف، بإدراج 56 شخصا بالكيانات الإرهابية.
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