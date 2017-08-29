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الجريدة الرسمية: إدراج 56 شخصًا على الكيانات الإرهابية

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مصراوي Masrawy

الجريدة الرسمية: إدراج 56 شخصًا على الكيانات الإرهابية

10:36 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

الجريدة الرسمية: إدراج 56 شخصًا على الكيانات الإرهابية

كتب- أحمد أبوالنجا:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر رقم 197 لسنة 2017، اليوم الثلاثاء، قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف، بإدراج 56 شخصا بالكيانات الإرهابية.

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