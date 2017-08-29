الجريدة الرسمية: إدراج 56 شخصًا على الكيانات الإرهابية

كتب- أحمد أبوالنجا:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر رقم 197 لسنة 2017، اليوم الثلاثاء، قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف، بإدراج 56 شخصا بالكيانات الإرهابية.