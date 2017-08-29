محافظ الإسكندرية يرفض إسناد مهام «الخولي» للعاملين ويباشر عملها

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رفض الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، توكيل المهام الخاصة التي كانت تقوم بها الدكتورة سعاد الخولى نائب المحافظ، التي ألقي القبض عليها في قضية رشوة بالتورط مع 5 رجال أعمال آخرين إلى أي من العاملين بالمحافظة.

وأكد "سلطان" أنه بدأ بالإشراف المباشر على جميع الملفات ونقل جميع الأعمال الخاصة بالدكتورة سعاد إليه مباشرة، وذلك لحين انتهاء التحقيقات.

وكشفت مصادر داخل ديون عام محافظة الإسكندرية، عن قيام الدكتور محمد سلطان بجميع الملفات الخاصة بنائبته وبدأ الاطلاع عليها وتولى عملية تسيير جميع المهام وفحص جميع الملفات.

وتضم حقبة الملفات التي تقوم بها في "الصرف الصحي والعقارات المخالفة والصحة والتعليم والأمطار".

وخضعت "الخولى" إلى التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول مساء الاثنين فى جلسة استمرت 6 ساعات، حيث تم مواجهتها بمحضر الضبط وتبين تورط سيدة أعمال قدمت عطايا ورشاوى مقابل عدم إزالة فيلا بالعجمي.

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كما واجهتها النيابة بالأحراز المضبوطة، واتهمتها بالإخلال بواجبات وظيفتها بالتغاضي عن إزالة مخالفات وتعطيل قرارات إزالة صادرة لمبان مخالفة بدون ترخيص ووقف التعدي على أراضي الدولة، وكانت إجابتها خلال التحقيقات "محصلش".

كانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض الأحد، على نائب محافظ الإسكندرية من داخل ديوان عام المحافظة، في منطقة أبيس، بدعوى ثبوت تورطها في عدة وقائع فساد، تشمل: "الرشوة، والإضرار بالمال العام، والتربح".

وذكرت، الرقابة الإدارية، في بيان لها، أن التحريات أكدت تقاضي "نائبة المحافظ" مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية، تخطت قيمتها المليون جنيه، من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمباني أقيمت "دون ترخيص" أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون.

هذا بالإضافة إلى إعفاء "رجال الأعمال" من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام بـ10 ملايين جنيهات، كما أكدت التحريات تعمد "نائبة المحافظ" إخفاء عناصر ثروتها التي وصفتها بـ"الغير مشروعة" بأسماء آخرين؛ تجنبًا لملاحقة الهيئة لها.

جاء ذلك بعد العرض على النائب العام ـ المستشار نبيل صادق، حيث أصدر قرارًا بضبط كافة أطراف الوقائع، حيث داهمت هيئة الرقابة الإدارية مكتب نائبة المحافظ و5 من رجال الأعمال في ذات التوقيت و ضبطهم وبحوزتهم مستندات المخالفات.