مرشح بانتخابات غرفة الشركات يقدم أول دعوى قضائية ضد وزارة السياحة

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تقدم يسري السعودي عضو غرفة شركات السياحة، والمرشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة، بدعوى قضائية حملت رقم 63562 لسنة 71 قضائية إداري مجلس الدولة، ضد يحيى راشد وزير السياحة، ونادر الببلاوي رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، وأمين عام الغرفة.

وطالب السعودي في دعواه، بوقف تنفيذ قرار استبعاده من انتخابات غرفة شركات السياحة المزمع عقدها 10 سبتمبر المقبل، وسرعة قيده بقوائم المرشحين لمجلس الإدارة، وتنفيذ الحكم الذي سيصدر بمسودته دون إعلان، كما وجه السعودي رسالة لوزير السياحة في تصريحات صحفية، قال فيها إن استبعاده لعدم سداد اشتراك الغرفة هو أمر غير صحيح وغير وارد، مشيرا إلى أنه سدد اشتراك الغرفة، ويثبت ذلك رد الغرفة نفسها على الوزارة، كما توجد حالات مشابهة له بمرشحين عدة في الغرف السياحية الآخرى.

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وأضاف السعودي: "وإذا كان وقفي بسبب صدور قرار ضدي بالإيقاف الجزئي عن السياحة الدينية لأمور رأتها الوزارة مخالفات، فقد تقدمت تظلم بهذا الشأن لأحمد المهدي مستشار وزارة السياحة القانوني، في جلسة بديوان الوزارة بالعباسية، وبالفعل تفهم الأمر ووعد بالبت فورا في التظلم بعدما أكد أن هذا الأمر لا يمنعني من الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة".