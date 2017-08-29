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ميناء غرب بورسعيد يستقبل 1100 رأس ماشية

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مصراوي Masrawy

ميناء غرب بورسعيد يستقبل 1100 رأس ماشية

10:02 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

ميناء غرب بورسعيد يستقبل 1100 رأس ماشية

أرشيفية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة اللبنانية TALIA القادمة من مولدوفا، والتي يبلغ طولها 92 مترًا والغاطس 4.5 متر، وذلك لتفريغ 1100 رأس ماشية حية بالميناء.

وأكدت الموانئ، في بيان لها، أنه جار تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينة من وإلى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة.

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