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البابا تواضروس الثاني يلتقي وزير خارجية اليابان

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البابا تواضروس الثاني يلتقي وزير خارجية اليابان البابا تواضروس الثاني يلتقي وزير خارجية اليابان

التحرير

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التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الياباني، تارو كونو.

وأعرب البابا، خلال اللقاء الذي حضره السفير المصري باليابان إسماعيل خيرت، عن سعادته بزيارته التي تعد الأولى من نوعها لبطريرك الكنيسة القبطية إلى اليابان، وطلب من الوزير الياباني تسهيل إجراءات الإقامة لكاهن مصري ليخدم في أول كنيسة قبطية تم افتتاحها باليابان. 
وأهدى البابا، الوزير الياباني لوحة عن زيارة العائلة المقدسة لمصر في القرن الأول الميلادي ويظهر فيها الأهرام ونهر النيل والصحراء المصرية التي نشأت فيها الرهبنة المسيحية.

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كان التقى بابا الإسكندرية التقى، اليوم، بعمدة طوكيو، كويكي يوريكو، خلال زيارته الحالية لليابان، كما زار البابا والوفد المرافق له المتحف الوطني لمدينة طوكيو، الذي يحكى تاريخ اليابان منذ آلاف السنين، وأهدى البابا هدايا تذكارية لمدير المتحف وإدارته.

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التحرير

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