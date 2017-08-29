منظمات حقوقية تطالب الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي مستقل بشأن الانتهاكات في اليمن
منظمات حقوقية تطالب الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي مستقل بشأن الانتهاكات في اليمن
09:49 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017
الأمم المتحدة
صنعاء- (د ب أ):
طالبت57 منظمة غير حكومية محلية ودولية، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي يرتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن.
وقالت المنظمات في رسالة وجهتها إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والمراقبين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "إن أطراف النزاع يستمرون بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
وأشارت إلى أن اليمن يواجه حاليا أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يعيش على الأقل سبعة ملايين شخص على حافة المجاعة، ويعاني مئات الآلاف من الكوليرا، مضيفة أن "الحكومة اليمنية والتحالف بقيادة السعودية الداعم لها لم تُجر تحقيقا مستقلا أو شفافا في انتهاكات قواتهما المزعومة".
وقال جون فيشر، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في جنيف إن "الدعم الثابت لتحقيق دولي في انتهاكات اليمن أصبح الآن أقوى بكثير، على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان أن ترتقي إلى مستوى تفويضها ومراعاة هذه الدعوات، وإنشاء فريق يبدأ بإنهاء غياب المساءلة، الذي شكّل حتى الآن الوجه الأبرز لحرب اليمن".
وخلفت المعارك المستمرة في اليمن منذ أكثر من عامين عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، كما تسببت في أزمات صحية واقتصادية.
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