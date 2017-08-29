أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو) -
مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء -
5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

منظمات حقوقية تطالب الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي مستقل بشأن الانتهاكات في اليمن

Google+ Print

مصراوي Masrawy

منظمات حقوقية تطالب الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي مستقل بشأن الانتهاكات في اليمن

09:49 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

منظمات حقوقية تطالب الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي مستقل بشأن الانتهاكات في اليمن

الأمم المتحدة

صنعاء- (د ب أ):

طالبت57 منظمة غير حكومية محلية ودولية، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي يرتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن.

وقالت المنظمات في رسالة وجهتها إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والمراقبين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "إن أطراف النزاع يستمرون بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وأشارت إلى أن اليمن يواجه حاليا أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يعيش على الأقل سبعة ملايين شخص على حافة المجاعة، ويعاني مئات الآلاف من الكوليرا، مضيفة أن " اليمنية والتحالف بقيادة الداعم لها لم تُجر تحقيقا مستقلا أو شفافا في انتهاكات قواتهما المزعومة".

وقال جون فيشر، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في جنيف إن "الدعم الثابت لتحقيق دولي في انتهاكات اليمن أصبح الآن أقوى بكثير، على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان أن ترتقي إلى مستوى تفويضها ومراعاة هذه الدعوات، وإنشاء فريق يبدأ بإنهاء غياب المساءلة، الذي شكّل حتى الآن الوجه الأبرز لحرب اليمن".

وخلفت المعارك المستمرة في اليمن منذ أكثر من عامين عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، كما تسببت في أزمات صحية واقتصادية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إيران: السجن 10 سنوات لأمريكيين من أصل إيراني

    أخبار

  • الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى الإفراج عن مهاجرين في ليبيا

    أخبار

  • نائب رئيس البرلمان الأوروبي: على الأمم المتحدة مراقبة مخيمات اللجوء

    أخبار

  • لجنة شعبية فلسطينية تحث الأمين العام للأمم المتحدة على إنهاء حصار غزة

    أخبار

إعلان

abde122334.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل"

الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة