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«صحة بنى سويف»: 11 عملية جراحية لمصابي حادث الأتوبيس

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«صحة بنى سويف»: 11 عملية جراحية لمصابي حادث الأتوبيس «صحة بنى سويف»: 11 عملية جراحية لمصابي حادث الأتوبيس

التحرير

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تجري مستشفى بنى سويف العام، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور هاني همام مدير المستشفى 11 عملية جراحية في تخصص العظام للمصابين بحادث سقوط أتوبيس نقل عام أمام بوابة محافظة بني سويف.

وقام أطباء قسم الجراحة بالمستشفى العام برئاسة الدكتور طارق صفوت، والدكتور رمضان طلب، بتركيب 6 أنابيب صدرية لست مصابين.

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وشهدت محافظة بنى سويف، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وقوع حادث تصادم أتوبيس قادم من القاهرة فى طريقة إلى المنيا مع سيارة نقل محملة بالدواجن رقم 18297 نقل البحر الأحمر، من أعلى نفق بوابة تحصيل الرسوم بالطريق الصحراوي الشرقي، ما أسفر عن مصرع 14 وإصابة 42 آخرين.

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التحرير

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