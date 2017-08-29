نصائح لكبار السن قبل أداء مناسك الحج

كتبت-هدير غيث:

اقتربت ايام العيد، ويتعرض الكثير من كبار السن في الحج، إلى الشعور بالإرهاق والتعب، أثناء أداء المناسك، لهذا هناك بعض التحذيرات والنصائح التي يجب أن يتعرفوا عليها جيداً.

وذكر موقع "سكاي نيوز" مجموعة من النصائح الطبية لكبار السن التي تساعدهم على أداء المناسك بشكل جيد دون الشعور بالتعب وهي:

1- زيارة الطبيب قبل السفر للاطمئنان على الحالة الصحية

2- الالتزام بأخذ جميع التطعيمات المقررة قبل السفر.

3- اخذ الأدوية الخاصة بهم، حسب الحالة الصحية لكل حاج.

4- ارتداء سوار المعصم الذي يحتوى على معلومات الحاج.

5- لبس الكمامات الصحية للحفاظ على سلامتهم من الأمراض.

6- الاهتمام بالنظافة الشخصية.

7- تناول الأطعمة الخفيفة الصحية، والابتعاد عن الوجبات الدسمة.

8- شرب كميات كافية من المياه.

9-الابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر المستطاع.

10- الذهاب إلى أقرب مركز صحي، عند الشعور بالتعب والمرض