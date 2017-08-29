دعم مصر: قرار إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب تاريخي

كتبت- مروة شوقي:

‏وصف الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دعم مصر وعضو مجلس النواب، القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب بـ "التاريخي".

وطالب حسب الله، حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة اتخاذ القرارات التنفيذية لإنشاء هذه الأكاديمية التي سيكون لها دورها في تأهيل وتدريب الشباب المصري في مختلف المجالات.

وقال "حسب الله"، في بيان أصدره الثلاثاء، إنه يجب أن تضم هذه الأكاديمية شخصيات سياسية على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة في تأهيل وتدريب الشباب بأساليب علمية حديثة تؤهل الشباب المصري للانخراط في العمل السياسي والتنفيذي والمشاركة مع جميع مؤسسات الدولة في مواجهة جميع التحديات التي تواجه مصر داخليا وخارجيًا.

واعتبر متحدث دعم مصر، القرار غير المسبوق من الرئيس، هدية لشباب مصر الذي أثبت للرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية، من خلال مشاركته في جميع المؤتمرات الشبابية التي حرص فيها الرئيس على إعطاء الفرصة الكاملة لشباب مصر في المشاركة والإبداع بأفكاره وقدراته وتأكد للجميع قدرة شباب مصر على تحمل مسئولياته في مختلف مؤسسات الدولة.

وأضاف "لدي ثقة كاملة في أن هذه الأكاديمية سيكون لها الدور الكبير في تأهيل وتدريب الشباب المصري بما يمكنه من المشاركة بفاعلية في جميع القضايا التي تهم الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها.

وقال حسب الله، إن هذا القرار أكد أن السيسي ينحاز ويحقق متطلبات الشباب المصري، خاصة أن هذه الأكاديمية كانت مطلبا لشباب مصر خلال المؤتمرات الشبابية التي حرص الرئيس بنفسه على متابعة وتنفيذ جميع الاقتراحات والتوصيات الصادرة عنها.