«السكك الحديدية»: تطوير الهيئة يحتاج «مشغل» لكن القانون لا يسمح

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قال رضا أبو هرجة، نائب رئيس هيئة السكة الحديدية والمتحدث الرسمى باسمها، إن الهيئة لديها خطة تشغيل مكثفة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، بهدف نقل المواطنين إلى المحافظات.

وأضاف أبو هرجة، خلال لقائه مع الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح، في برنامج «حلقة وصل» على قناة «أون لايف»، أنه توجد خطة موضوعة لتطوير مرفق السكك الحديدية وصولًا إلى عام 2022، موضحًا: «معظم دول العالم تتبع سياسة المشغل، فالبنية التحتية مملوكة للدولة، ولكن يتم الاتفاق مع مشغل من أجل إدارة خط معين أو تقديم خدمة معينة، وهذا ما نفكر فيه الآن».

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وتابع: «عشان نلجأ لمشغل لازم نغير قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فالقانون الحالي لا يسمح بذلك».