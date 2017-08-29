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وزير السياحة: نعيش في منطقة ملتهبة.. ومصر مستهدفة (فيديو)

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وزير السياحة: نعيش في منطقة ملتهبة.. ومصر مستهدفة (فيديو) وزير السياحة: نعيش في منطقة ملتهبة.. ومصر مستهدفة (فيديو)

التحرير

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قال يحيى راشد، وزير السياحة، إن السياحة المصرية أصبحت أقل تأثرًا بالعمليات الإرهابية من ذي قبل، حيث أن ظاهرة الإرهاب أصبحت عالمية وتستهدف كل بلدان العالم، كما أن منطقة الشرق الأوسط ملتهبة، وهناك مزايا وعيوب داخل .

وأضاف راشد، خلال حواره في برنامج «مساء »، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة «دي أم سي»، أن مصر دولة مستهدفة، مؤكدًا وجود 7 أسواق رئيسية للسياحة كانت تُدخل أكثر من 80% من إيرادات السياحة في مصر، وكان يجب العمل على زيادتهم حتى 15 أو 20 سوقا، موضحًا: «السياحة المصرية بدأت تستعيد عافيتها».

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التحرير

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