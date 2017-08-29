شلبي يفتح النار على وزير الرياضة واللجنة الأولمبية بسبب الأهلي (فيديو)

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هاجم الإعلامي مدحت شلبي، مساء أمس، المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب الرياضة، واللجنة الأولمبية المصرية، مطالبًا بتحقيق الديمقراطية، ومنح الحق لأي جهة في صياغة لائحتها الخاصة بإرادتها دون تعقيدات، في إشارة منه للجمعية العمومية الأخيرة للنادي الأهلي.

وقال «شلبي»، خلال حلقة الاثنين، من برنامج «مساء المونديال» الذي يقدمه على قناة «ON sport»: «إذا كان الغرض هو مشاركة أكبر عدد من أعضاء النادي الأحمر في الجمعية العمومية الأخيرة فقد حدث هذا بوضوح»، متساءلًا «هل المشكلة في إجراء التصويت خلال يومين، فهذا حدث في انتخابات الرائاسة نفسها، هل كان المطلوب إخفاق وخنق الأهلي وإرادة جمعيته العمومية».

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وأضاف: «في النهاية، النادي الأهلي بكيانه يحتاج لرجل وطني أدى خدمته العسكرية، ولديه حيثية تعليمية جيدة حتى يستطيع قيادة هذا الصرح الكبير، فرفقًا بالديمقراطية التي أقرتها مصر».